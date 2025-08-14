Ванна кімната може бути несподівано привабливим місцем для улюбленця, щоб насолодитися водою, завдяки усамітненню

Поведінка, яка здається дивакуватою і незрозумілою для багатьох господарів – пиття собаками з унітаза – насправді має логічні пояснення. PetMD розповідає, чому ж собаку так приваблює туалетна вода.

Хоча індивідуальні особливості можуть впливати на поведінку, сертифікований тренер тварин Fear Free Бретт Рейнольдс каже, що існує кілька загальних причин, чому так може відбуватися: