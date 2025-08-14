Вас більше не турбуватиме це питання: чому ваш собака пʼє воду з унітаза
Поведінка, яка здається дивакуватою і незрозумілою для багатьох господарів – пиття собаками з унітаза – насправді має логічні пояснення. PetMD розповідає, чому ж собаку так приваблює туалетна вода.
Хоча індивідуальні особливості можуть впливати на поведінку, сертифікований тренер тварин Fear Free Бретт Рейнольдс каже, що існує кілька загальних причин, чому так може відбуватися:
- Вода в туалеті холодніша та свіжіша, ніж у мисці. Якщо вода в мисці вашого улюбленця тепла або застояна, вода в унітазі може здатися привабливішим варіантом, оскільки вона холодніша і свіжіша.
- Ванна кімната – безпечне місце для вживання рідини. Ванна кімната може бути несподівано привабливим місцем для улюбленця, щоб насолодитися водою, завдяки усамітненню, яке вона пропонує. Собака може відчувати себе більш безпечно та захищено в ванній кімнаті.
- Підкріплення. Бачити, як ваш собака п'є з унітаза, може бути неприємно, але дорікати або виганяти улюбленця з ванної кімнати не варто, адже це може мати зворотний ефект. Домашні улюбленці люблять привертати увагу своїх господарів та швидко навчаться, що просто вхід до ванної кімнати, не кажучи вже про ковток з унітаза, обов’язково викличе реакцію.
- Собака почувається погано. Якщо ви помітили, що ваш собака шукає незвичайні джерела води, такі як унітаз, це може бути ознакою серйозної проблеми зі здоров’ям. Надмірна спрага у котів та собак або сплутаність свідомості можуть бути пов’язані з кількома захворюваннями, такими як діабет, отруєння чи захворювання нирок. У таких випадках варто звернутися до ветеринарного лікаря, щоб допомогти улюбленцю.
