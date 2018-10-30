Сімох українських моряків обміняли на членів екіпажу судна «Норд»

Обмін відбувся на адмінмежі між материковою Україною і окупованим Кримом

Членів екіпажу судна «Норд» під прапором РФ, затриманого українською владою у Азовському морі, обміняли на українських моряків, котрих російські силовики затримали поблизу окупованого Криму. Про це з посиланням на прес-службу російського омбудсмена Тетяни Москалькової передає ТАСС.

«Сімох російських моряків (насправді, більшість з цих моряків мають українське громадянство, після захоплення Криму РФ вони незаконно отримали російські паспорти від окупаційної влади, - ред.) з сейнера «Норд» сьогодні обміня лина сімох українських моряків з судна «ЯМК-0041», наші моряки вже в Криму», – сказав представник прес-служби.

Він уточнив, що капітан сейнера «Норд» Володимир Горбенко, щодо якого порушено кримінальне провадження, наразі залишається в Україні.

Згідно з інформацією російського «Інтерфаксу», обмін відбувся на адмінмежі між материковою Україною і окупованим Кримом у пункті пропуску «Каланчак».

Пізніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова офіційно підтвердила повернення на материкову Українусеми членів екіпажу двох суден – «ЯМК-0041» і «ЯОД 21-05», яких утримували російські силовики в окупованому Криму.

«Зараз вони вже прямують додому. Йдеться про трьох членів екіпажу судна “ЯМК-0041” Сергія Калініченка, Олега Блока та Руслана Скрипника, та чотирьох членів екіпажу судна “ЯОД 21-05” Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка», – повідомила вона.

За словами Денісової, в українців на анексованому півострові незаконно забрали паспорти, що робило їх повернення додому неможливим.

«Хочу наголосити: це був не обмін. Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися до Криму, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував», - заявила Денісова.

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник «Норд» під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував це судно, а 2 квітня капітану «Норду» Володимиру Горбенку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Згодом йому повідомили про ще одну підозру за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Українське судно «ЯМК-0041» затримали 4 травня прикордонники російських окупаційних сил в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно і екіпаж з 5 громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

Проти капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаків) Віктора Новицького порушили кримінальну справу про браконьєрство.

МЗС України направило в Росію ноту через затримання українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

16 липня уповноважений з прав людини Людмила Денісова попросила президента Петра Порошенка розглянути можливість обміну екiпажу риболовецького судна «ЯМК-0041», затриманого в окупованому Криму, на моряків, затриманих українськими прикордонниками.