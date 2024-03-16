Олександра Кувшинова загинула під Києвом у 2022 році

Сім’я 24-річної журналістки з України Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року, подала позов проти американської телекомпанії Fox News. Про це повідомляє Business insider.

Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

У позові телекомпанію звинувачують в недбалості, оскільки вона відправила команду журналістів в зону активних бойових дій, попри попередження чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього. Батько Олександр вважає, що його дочка була безпідставно піддана небезпеці.

Представники Fox News опублікували заяву, в якій заявили, що продовжують оплакувати загибель Кувшинової та П'єра Закжевського, але будуть «з повагою захищатися від недостовірних тверджень в рамках цього позову».

Нагадаємо, 14 березня 2022 року під час висвітлювання війни на Київщині загинула українська журналістка Олександра Кувшинова разом з оператором Fox News П'єром Закжевським. Українка супроводжувала іноземних колег та допомагала з перекладом.