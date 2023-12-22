БпЛА від Cosmolot Airlines вже на передовій

Cosmolot Airlines посилив підрозділи ЗСУ 50 модернізованими ударними БпЛА Punisher, які передали на передову в межах проекту. Як пише 24 Канал, модернізовані безпілотні літальні апарати мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Тож ці «пташки» здатні виконувати місії в умовах активного придушення GPS та телеметрії.

Небезпечна несподіванка для ворога

Такі можливості є надзвичайно важливими для українських військових. Адже, як пояснив інженер Punisher Петро Розенбаум, зараз фронт колосально насичений засобами РЕБ. А розробники Punisher створили технологію, яка дозволила БпЛА ефективно виконувати бойові операції у таких умовах.

Зокрема, завдяки стійкості модернізованого Punisher до РЕБ бригади без перешкод можуть здійснювати такі задачі:

знищення логістики, зв’язку та кваліфікованого персоналу ворога,

ліквідація БК, позицій та станцій заправки техніки пальним у глибокому тилу.

Важливо, що Punisher працює непомітно для противника, завдаючи удару з великих висот.

«РЕБостійкість дрона створює для ворогів такі умови, в яких вони дізнаються про свої втрати в момент ураження. Тобто вже тоді, коли Punisher відпрацював у тилу, знищив особовий склад або станцію пального, завдяки чому ворожі танки на передовій стають небоєздатними», – зазначив Петро Розенбаум, інженер Punisher.

Спеціальна технологія дозволяє Punisher виконувати бойові операції в умовах насичення засобами РЕБ / Фото Cosmolot

Як БпЛА Punisher допомагають ЗСУ

Punisher швидко проявили свою ефективність у знищенні ворожої техніки, розвідці та ліквідації позицій окупантів у глибокому тилу. Завдяки БпЛА, що були передані в рамках проекту Cosmolot Airlines, авіаційні підрозділи України ефективно ліквідували ворожу техніку на суму в кілька сотень мільйонів доларів, включаючи танки, гармати, міномети, станції РЕБ та інші ворожі об’єкти.

Зокрема, авіаційний підрозділ спеціального призначення 58 окремої мотопіхотної бригади разом із групою аеророзвідки звітували про знищення ворожого комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2». За оцінками деяких експертів, вартість такої станції становить близько 200 мільйонів доларів.

«Наша бригада здійснила велику кількість успішних операцій. Зокрема, завдяки співпраці із сусідньою бригадою, яка також використовує Punisher для розвідки та дорозвідки. На рахунку нашого екіпажу – знищені мінометні та самохідні артилерійські установки, а також станція РЕБ. Ніхто, мабуть, не розраховував на те, що ми можемо це зробити. Але ми успішно вразили станцію радіоелектронної боротьби під час першого ж вильоту», – розповів військовослужбовець, учасник екіпажу Punisher.

Він високо оцінив технічні характеристики та можливості модернізованих БпЛА.

«Я працював з дронами різного типу. На мою особисту думку, серед дронів літакового типу кращого за Punisher немає. Коли відпрацьовуєш по «жирних» цілях, хочеться не зупинятися та вилітати без вихідних», – додав військовослужбовець.

Punisher вже допомогли ліквідувати ворожу техніку на сотні мільйонів доларів / Фото Cosmolot

Як Cosmolot Airlines посилює ЗСУ

Cosmolot Airlines – це благодійний проект, головною метою якого є технологічне посилення ЗСУ. У межах ініціативи українським військовим передали 50 БпЛА Punisher, на які організатори проекту витратили 100 мільйонів гривень. Ці кошти компанія Cosmolot виділила з власного прибутку, а не завдяки донатам та зборам.

«Роль бізнесу у допомозі ЗСУ надзвичайно важлива. Ми бачимо, що багато роблять волонтери та прості люди, які донатять на допомогу нашим військовим. Бізнес також докладає великих зусиль, щоб підтримати захисників. Тож дякую компанії Cosmolot та всьому бізнесу, які роблять все, аби наша перемога настала якомога швидше», – зазначив український журналіст та активіст Володимир Золкін.

З початку повномасштабного вторгнення загальна сума благодійної допомоги від Cosmolot сягнула понад 130 мільйонів гривень. У компанії закликають інші бізнеси також не залишатися осторонь та допомагати ЗСУ.

«Якщо бізнеси братимуть під опіку конкретного українського виробника зброї та надаватимуть системну фінансову підтримку, це допоможе у масштабуванні вітчизняного military-tech. Сучасні українські військові інженерні рішення мають можливість посилити фронт необхідним озброєнням», – наголошують у Cosmolot.