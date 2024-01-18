Cosmolot передав ЗСУ штурмову зброю на 6 млн грн

Компанія Cosmolot профінансувала передачу на фронт (по договору з Укрспецекспортом) 35 штурмових гвинтівок Bren2 та 2-ох великокаліберних кулеметів DShK machine gun. Загальна вартість озброєння для ЗСУ склала понад 6 млн грн.

Що відомо про надану зброю та її призначення

DShKM – модернізована вдосконалена версія переносної транспортної зброї для піхоти, що виробляється у Словаччині. Bren2 – відома марка стрілецької зброї чеського холдингу Česká Zbrojovka a.s. Стрілецька летальна зброя була виготовлена словацькими компаніями ZTS та DefTech та передана розвідувальному батальйону «Фламберг».

«Cosmolot – компанія, яка постійно нас підтримує. Це компанія, яка безпосередньо допомагає зброєю бійцям на нулі. У сучасній війні велике значення має дистанція враження. І мої побратими підтвердять, що наявність такого кулемета для будь-якої роти, взводу, підрозділу — це великий плюс у бойових операціях», – зазначив старший лейтенант розвідбату «Фламберг».

Cosmolot систематично допомагає ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України допомога компанії Cosmolot ЗСУ та країні склала вже понад 130 млн грн. Крім того, компанія ініціювала створення miltech-проєкту Brave Inventors для забезпечення фронту новими розробками та розвитку українських винаходів. Зараз на платформі представлено понад 150 військових винаходів.

«З перших днів війни і по сьогодні ми підтримуємо ЗСУ. І не зупинимося робити це до самої Перемоги. Cosmolot, як суто український бізнес, буде продовжувати надавати посильну допомогу фронту та сприяти звільненню України від загарбників», — повідомили у пресслужбі компанії Cosmolot.