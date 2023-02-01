60-річний Ігор Насалик очолював Міненергетики з 2016 до 2019 року

Держбюро розслідувань повдіомило про підозру екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Про це 1 лютого повідомив «Бабель» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що його підозрюють у підписанні збиткових для держави угод із розмитнення газу в інтересах олігарха Дмитра Фірташа. Це завдало збитків бюджету на 1,5 млрд гривень. У ДБР поки що офіційно цю інформацію не коментували.

60-річний Ігор Насалик очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості з 2016 до 2019 року. На цій посаді він відстоював право міністерства вести торгівлю з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

У липні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру через брехню в декларації. Зокрема він не задекларував 1,24 млн доларів США, які позичив у 2014 році в Петра Димінського.