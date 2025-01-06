Моніторингова група повідомила про страту трьох військовополонених українців

Моніторингова група DeepState у понеділок, 6 січня, повідомила, що росіяни розстріляли на Донеччині трьох українських військовополонених. На ймовірний воєнний злочин росіян відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

DeepState опублікував світлину, на якій видно тіла трьох загиблих. Група стверджує, що військовослужбовців стратили російські окупанти в районі населеного пункту Нескучне на Донеччині.

«3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам», – повідомили у DeepState.

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На повідомлення моніторингової групи відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що Росія вчергове «демонструє нехтування міжнародними нормами» та негайно звернувся до МКЧХ та ООН. Український омбудсмен вимагає організації засудити воєнний злочин росіян та здійснити тиск на російську сторону «для припинення подібних актів».

У пресслужбі 141 ОПБр наразі не коментували ймовірну страту військових.