Олександр Шевченко є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «За майбутнє»

Голова депутатської фракції «За майбутнє» в Івано-Франківській обласній раді, засновник гірськолижного курорту «Буковель» Олександр Шевченко опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Олександр Шевченко задекларував понад 97 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На банківських рахунках депутата розміщено 15 тис. євро, 6 тис. доларів і 7 тис. грн. Натомість готівкою він тримає понад 2,3 млн доларів, 150 тис. євро та 5 млн грн.

Також Олександр Шевченко вказав, що позичив 1,5 млн грн компанії «Галичина-Цукор» своєї співмешканки Тетяни Шевченко та 44 млн грн – «МВТ Груп», яку заснував брат депутата Віктор Шевченко.

У власності Олександра Шевченка нема нерухомості, окрім 5 кімнат у новобудовах Поляниці, які зводить компанія його брата. Також депутат задекларував годинники Breitling, Longines Ulysse, Nardin, Rolex, а також Alfa Romeo 1987 року.

Співмешканка депутата Тетяна Шевченко задекларувала понад 67 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На її банківських рахунках розміщено 76 тис. євро, 36 тис. доларів та 328 тис. грн. Готівкою Тетяна Шевченко тримає 1,6 млн доларів, 250 тис. євро та 4 млн грн. У власності співмешканки депутата квартира та 8 паркомісць в Івано-Франківську, 2 земельні ділянки у селі Чукалівка та двоє апартаментів з паркомісцями у Поляниці.

Син засновника «Буковелю» Олександр Шевченко задекларував близько 43 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На його банківських рахунках 37 тис. грн. Ще 2 млн доларів та 4,5 млн грн він тримає готівкою. У власності сина депутата – апартаменти, площею 117 м2 у Поляниці, які він придбав за 2,2 млн грн у 2023 році, Land Rover Defender, вартістю 506 тис. грн, квадроцикл за 496 тис. грн та мотоцикл КМЗ.

Додамо, що Олександр Шевченко двічі обирався народним депутатом України, а 2019 році був кандидатом у президенти. У 2021 році зазнав поразки від Василя Вірастюка на проміжних виборах до ВРУ. Нині політик та бізнесмен є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «За майбутнє».