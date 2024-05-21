Депутатка з Хмельницького Світлана Баранська оприлюднила декларацію за 2023 рік

Депутатка Хмельницької міської ради та керівниця десяти товариств з обмеженою відповідальністю Світлана Баранська оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Світлана Баранська заробила на посаді директорки ТОВ «Автологістік» 312 тис. грн. Крім того, посадовиця отримала понад 711 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, а також 100 000 грн – за відчудження рухомого майна й 105 111 грн – страхових виплат.

На банківських рахунках депутатка зберігає 858 820 грн. Вона також зазначила, що позичила 750 тис. доларів.

З об’єктів нерухомості Світлана Баранська вказала одне паркомісце (33,2 м2), одну земельну ділянку (658 м2), два нежитлові приміщення (82,9 м2 і 36 м2) й три квартири в Хмельницькому. Ще одна земельна ділянка посадовиці – в селі Іванківці Хмельницького району (1000 м2).

Депутатка також задекларувала новий автомобіль Audi Q7 (2021 року випуску), який придбала у 2023 році за 2 565 000 грн.

Додамо, що Світлана Баранська – депутатка Хмельницької міської ради від партії «Європейська Солідарність», членкиня комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, Світлана Баранська також є керівницею десяти товариств з обмеженою відповідальності, серед яких: «Автологістік», «Хмельницький квартал», «Шевченківський пасаж» тощо. Основний вид діяльності більшості з них – надання майна в оренду.