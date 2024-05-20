62-річна Тамара Тимощук – депутатка Рівненської міської ради від партії «Європейська Солідарність»

Депутатка Рівненської міської ради й екс-директорка ТОВ «Каштан» Тамара Тимощук оприлюднила декларацію за 2023 рік.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Тамара Тимощук отримала 1,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності, а також 74 044 грн пенсії. Це орієнтовно по 120 тис. грн щомісяця.

Готівкою Тамара Тимощук зберігає 350 тис. грн, 807 тис. доларів і 95 тис. євро. Водночас чоловік посадовиці Валерій Мечкало задекларував 215 тис. грн і 22 800 доларів готівки.

З об’єктів нерухомості депутатка вказала один житловий будинок у Рівному (279,8 м2), шість земельних ділянок, сім нежитлових приміщень і дачний будинок у селі Нова Українка (125,1 м2). Крім того, у 2023 році Тамара Тимощук придбала автомобіль BMW X5 (2015 року випуску) за 618 302 грн.

Додамо, що 62-річна Тамара Тимощук – депутатка Рівненської міської ради від партії «Європейська Солідарність» і голова постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної політики. Посадовиця тривалий час була директоркою ТОВ «Каштан», що спеціалізується на роздрібній торгівлі у неспеціалізованих магазинах. Втім, згідно з даними «Опендатабот», із березня 2024 року у товариства нова очільниця – Ірина Брож.