Сергій Марчук очолює КАТП-1728 із лютого 2021 року.

Начальник Комунального автотранспортного підприємства 1728 Сергій Марчук подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 42 670 грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Сергій Марчук заробив на посаді очільника рівненського КАТП-1728 512 079 грн. Це орієнтовно по 42 670 грн щомісяця. Крім того, він отримав 1,5 млн грн за відчудження рухомого майна. Дружина посадовця Катерина Марчук задекларувала 389 113 грн доходу від підприємницької діяльності та 35 520 грн соціальних виплат. Також жінка вказала, що їй подарували 106 351 грн.

Готівкою Сергій Марчук зберігає 2,3 млн грн і 12 500 доларів, а на банківських рахунках – 134 тис. грн. Катерина Марчук зазначила, що має 10 тис. доларів готівки, а на її картках – орієнтовно 30 тис. грн і 300 доларів.

З об’єктів нерухомості посадовець вказав дві квартири та земельну ділянку в Рівному. Щоправда, у власності Сергія Марчука – одна квартира площею 94,5 м2, яку він придбав у 2021 році за 49 тис. грн. Друга квартира перебуває у спільній сумісній власності Катерини Марчук із родичами. На земельну ділянку площею 1101 м2 дружина посадовця уклала договір суперфіції (ред. – право користування чужою земельною ділянкою для забудови).

Згідно з даними декларації, жодного транспортного засобу у власності Сергія Марчука немає. Втім, із 2022 року він користується автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI, а з 2023 року – Mercedes-Benz GLS 450. Водночас Катерина Марчук із 2022 року володіє кросовером Jaguar F-Pace 2016 року випуску, який придбала за 690 тис. грн.

Додамо, що Сергій Марчук очолює комунальне підприємство, що займається вивезенням сміття та прибиранням у Рівному, з лютого 2021 року. Дружина посадовця Катерина Марчук – депутатка Рівнеради від партії «Рівне разом», яка у міській раді очолює комісію з питань міського господарства, транспорту, зв’язку та екології.