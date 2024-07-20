33-річний Юрій Проців є депутатом від політичної партії «ВО Платформа громад»

Долинський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок депутату Калуської районної ради Юрію Проціву, який із знайомим отримали 7000 доларів хабара від ухилянта за вплив на голову та членів військово-лікарської комісії (ВЛК). Проців уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і суд призначив йому 136 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, депутат Калуської районної ради Юрій Проців разом із спільником отримали 7000 доларів за вплив на голову та членів ВЛК щодо визнання військовозобов’язаного чоловіка непридатним до служби за станом здоров’я. На початку лютого, після отримання другої частини хабара, Юрій Проців через посередника передав ухилянту тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про визнання його тимчасово непридатним до військової служби.

На сайті Калуської райради вказано, що 33-річний Юрій Проців є депутатом від політичної партії «ВО Платформа громад».

Повідомляючи про затримання Юрія Проціва, СБУ заявляла, що він організував схему ухилення від мобілізації за допомогою фіктивних документів про тимчасову непридатність до служби. Щодо нього порушували кримінальну справу за фактом незаконного переправлення осіб за кордон (ч.3 ст.332 ККУ).

Проте у вироку суду вказано, що депутата судять за іншою статтею кримінального кодексу – ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). Юрій Проців уклав угоду про визнання своєї винуватості з прокурором, яку затвердив суд.

Справу розглянув суддя Іван Керніцький, який визнав обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 136 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.