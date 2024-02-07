Депутата затримали під час передачі «клієнту» готового пакету документів

Служба безпеки України викрила депутата Калуської районної ради Івано-Франківської області, який допомагав ухилянтам отримувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 7 лютого, до схеми депутат залучив свого знайомого – жителя міста Болехів. За 7 тисяч доларів вони допомагали отримувати документи, що дають військовозобов’язаним вправо виїзду за кордон.

«Зокрема, фігурант разом зі знайомим допомагали отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби. СБУ задокументувала отримання спільником депутата авансу від військовозобов’язаного в сумі 2 тис. доларів. А також затримала депутата під час передачі «клієнту» готового пакету документів і одержання 5 тис. доларів оплати за нього», – інформують в СБУ.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.