Один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко має звання Героя України

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект щодо позбавлення державних нагород тих, хто скоїв держзраду або пішов на колабораціонізм. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив ініціатор законопроекту народний депутат РоманЛозинський.

Законодавча ініціатива передбачає позбавлення нагород за заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною. Йдеться про тих, хто:

популяризував або пропагандував органи держави-агресора та її посадових осіб;

виправдовував, визнавав правомірність або публічне заперечував збройну агресію проти України, анексії території України державою-агресором, порушення територіальної цілісності, суверенітету України;

або у разі, якщо правоохоронні органи встановили зв’язки нагородженого з окупаційними силами та/або окупаційними адміністраціями держави-агресора.

Зрадники України, які мають держнагороди

Проект закону зареєстрували у жовтні 2021 року. Він прийнятий в першому читанні (за основу) 14 квітня 2022 року. Нардепи тоді підтримали документ понад 360 голосами.

Водночас за даними аналітичного руху «ЧЕСНО», визнані судом України винними у злочинах проти національної безпеки та досі мають державні нагороди. Зокрема псевдогубернатор окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо – повний кавалер Ордену «За заслуги». Ілля Кива нагороджений Орденом Данила Галицького, а Олег Царьов та самопроголошений губернатор Запорізької області Євген Балицький – Орденом «За заслуги» III ступеню. А один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко має звання Героя України та орден «Держава».