Вірменія, Данія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Ірландія, Молдова, Норвегія та Швеція підтримали позицію української Комісії з журналістської етики та заявили про вихід із Альянсу незалежних пресрад Європи (AIPCE). Таке рішення ухвалили через те, що звідти не виключили Росію. Про це повідомила Комісія з журналістської етики (КЖЕ).

«Той факт, що Україна поза, а Росія є, унеможливлює для нас перебування в AIPCE. Ми не в змозі судити співробітників російської колегії, але у РФ сьогодні фактично немає свободи преси… Весь медіасектор використовується в огидній пропагандистській машині Путіна», — зазначили країни у своїй заяві, яку 28 жовтня опублікували на офіційному сайті КЖЕ.

У квітні КЖЕ звернулася з пропозицією виключити «Общественную коллегию по жалобам на прессу РФ» з альянсу через бездіяльність щодо багаторічної брехні, маніпуляцій та розпалювання мови ворожнечі у російських медіа стосовно України. Окрім того, з 2020 року до складу російської колегії входять пропагандисти Владімір Познер та Маргаріта Симоньян.

Однак рішення досі не було ухвалене. Тож 21 жовтня 2022 року команда КЖЕ покинула AIPCE.

«Участь РФ в Альянсі ставить під сумнів здатність організації відповідати заявленим цілям та суперечить цінностям етичної журналістики», – зазначено у повідомленні КЖЕ у Facebook.

Загалом до Альянсу незалежних пресрад, крім України, входили 28 країн. Серед них Нідерланди, Франція, Бельгія, Німеччина та інші.