Василь Яворський працював режисером на ТРК «Перший Західний»

На війні з російськими окупантами загинув режисер комунального телеканалу Львівської облради «Перший Західний» Василь Яворський, який служив у 103-й бригаді ТРО.

«Трагічна звістка з фронту – наш колега, режисер Василь Яворський загинув, як військовий, боєць за справедливість і Герой!», – йдеться у повідомленні ТРК «Перший Західний», поширеному в неділю, 23 жовтня.

44-річний Василь Яворський був співавтором проекту «Історія Героя» на ТРК «Перший Західний». Проект присвячений героям російсько-української війни. «Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам. Він назавжди залишиться в наших серцях», – зазначили у ТРК «Перший Західний».

Раніше Василь Яворський працював режисером та оператором на телеканалі «ЗІК», у домедведчуківський період. Після початку повномасштабної війни пішов служити у львівську 103 бригаду територіальної оборони.