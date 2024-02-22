У Рівному працівників медзакладу викрили на незаконній схемі заробітку

На Рівненщині керівника медзакладу та двох лікарів викрили на незаконному привласненні 539 тисяч гривень. Підозрюваних взяли під домашній арешт. За скоєне їм загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна.

Як повідомили 22 лютого у поліції Рівненщини, у період із січня 2021 до червня 2023 року троє працівників лікарні вели фіктивну документацію щодо надання медичних послуг пацієнтам. Вони нараховували заробітну плату окремим працівникам, які там не працювали, а перебували в іншому населеному пункті, де займалися приватною медичною практикою. Завдяки такій схемі їм вдалося «заробити» 539 тис. грн.

Із власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що фігуранти справи – працівники Рівненської міської центральної лікарні.

Під час обшуків за їхніми місцями проживання правоохоронці виявили та вилучили майже 250 тис. грн, 10 банківських карток, копії документів, чорнові записи та 6 мобільних телефонів.

Трьом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена в особливо великому розмірі), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Крім того, директора відсторонили від займаної посади.

За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна.