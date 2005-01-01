Диспетчерку швидкої на Волині звинуватили у недбалості, що призвела до смерті хворої

Рідні померлої журналістки Ольги Холмецької звинуватили медиків у її смерті

У Іваничах на Волині диспетчерку швидкої звинуватили у неналежному виконанні службових обов’язків, через це нібито померла хвора – журналістка місцевого новинного сайту «Буг» Ольга Холмецька.

Як пишуть «Волинські новини», 28 травня близько 17:00 жінці стало дуже погано і вона звернулася на лінію 103. Дзвінок на швидку від Ольги Холмецької надійшов о 17:08, після цього вона більше не відповідала на телефонні дзвінки від рідних та колег.

Рідні отримали стенограму розмови з диспетчером Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Розмова тривала хвилину, під час виклику жінка скаржилася на погане самопочуття, проте не встигла назвати своєї адреси.

«Будете причитати – покладу трубку», – сказала диспетчерка хворій, фото «Буг»

Зазначається, що за кілька днів до смерті Ольга Холмецька на роботі скаржилася на проблеми зі здоров’ям. Колегам вона розповідала, що у Іваничівській райлікарні їй сказали лікувати бронхіт.

Чоловік Холмецької розповідає, що його дружина збиралася в лікарню. У будинку знайшли її тіло і кульок із зібраними речами.

Наразі працівницю швидкої, яку рідні померлої волинської журналістки Ольги Холмецької звинувачують в неналежному виконанні власних посадових обов’язків, звільнили. У швидкій стверджують, що це перший такий випадок за 10 років, всі дані службової перевірки медики передадуть в прокуратуру. Натомість додають, що диспетчер не міг відправити бригаду медиків до жінки, адже вона не назвала точної адреси проживання.

«Це перший випадок за 10 років, ніколи такого не було. Працівниця, думаю, розкаюється у цьому вчинку, хоча повної провини за цей інцидент на ній немає, бо той, хто викликав, не вказала адреси. Тому оператор не знав, куди відправити машину», – повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.



«Разом з тим, ми зробимо все, щоб в нас такі люди більше не працювали – з моральної точки зору дії працівниці неправильні Всі дані службової перевірки ми передамо в прокуратуру», – наголосив він.



Абрамов також зазначив, що жоден навчальний заклад не готує диспетчерів швидкої – всіх їх навчають власними силами. «700 викликів на добу поступає, фізично кожен прослухати неможливо. 5-6 диспетчерів 24 години приймають виклики. Аби всі їх прослухати, потрібно близько 7 діб. Але ми стараємось контролювати їх», – повідомив завідувач.