Для потребуючих у Львові організували святковий різдвяний обід

У Львові для людей у потребі організували різдвяний обід

У день Різдва Христового, 7 січня, у Львові міжнародна мирянська спільнота святого Егідія організувала у святковий обід із потребуючими у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175. Благословив обід спільною молитвою Владика Венедикт. Радість Різдва із людьми у потребі розділив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Хочу подякувати Спільноті за те, що зробили цей прекрасний святковий обід. Хочу побажати вам у цьому році, щоб ваше тепло линуло дуже далеко. Щоб ви робили добро, бо це від кожного з нас залежить. Цей маленький Ісусик, який народився, просить нас, щоб ми його сприйняли і полюбили. Він просить про любов. Бажаю вам добра і процвітання. Христос народився», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Традиційно Спільнота святого Егідія відкрила двері всім, хто самотній, сумний, щоб усі були прийняті з теплом і любов’ю. Цього року за різдвяні столи сіли понад 300 осіб.

Свято Різдва змогли відчути понад 300 людей

«Такі різдвяні обіди для потребуючих міста Львова вже стають традиційними у нашому храмі. Кожного року в нашому заході бере участь все більше людей. Цей різдвяний обід – це соціальний виклик для нас, адже повнота Різдва полягає в тому, що Христос приходить у цей світ в скромних становищах, одягає і приймає бідність людини. Християнський спосіб святкування Різдва полягає у тому, що Христос народжується для всіх – як для бідних, так і для багатих. Було б прекрасно, якби ми в цей день об’єднались, і між нами не було поділу, щоб ми підтримали потребуючих людей, адже в них вбачаємо нашого Спасителя», – сказав настоятель храму, отець Андрій Боднар.

Нагадаємо, 6 січня, у переддень Різдва, Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала вечерю для людей у потребі у Львівському палаці мистецтв.