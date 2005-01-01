До червня у центрі Львова змінять організацію руху транспорту

Через постійні затори і затримки у русі громадського транспорту у центрі міста змінюють організацію дорожнього руху. Йдеться про ділянку вул. Дорошенка від просп. Свободи до вул. Банківської. Там проїзд приватного транспорту заборонять взагалі.

Не тільки до центру, а й від проспекту Свободи до вулиці Банківської. Їхати цієї ділянкою вул. Дорошенка зможе тільки громадський транспорт. У поліції кажуть, це одна із найаварійніших ділянок. Від початку року саме на цьому переході зафіксували декілька наїздів на пішоходів.

«Там є нерегульований перехід. Рух пішоходів досить інтенсивний. Фактично, цей перехід зв'язує одну частину центру з іншою», – зазначив керівник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Роман Вахула.

Павільйон із зупинкою громадського транспорту перенесуть. Він буде ближче до проспекту, відразу навпроти вже існуючої, і не створюватиме трафіку при виїзді з вулиці Банківської.

«Зупинка буде суттєво оновлена. Перш за все, будуть враховані потреби людей з обмеженою мобільністю, інвалідністю зокрема. Буде підвищений посадковий майданчик. Також по краях тієї зупинки вона буде облаштована тактильною плиткою. Це враховує потреби людей з вадами зору», – розповів Іван Бондар.

За планом, в умовно пішохідній зоні від проспекту Свободи до Банківської знесуть усі турнікети. Але, зауважують проектанти, паркування тут, як і раніше, буде заборонене.

«Часто в мережі говорять, що там будуть літні майданчики. Такого не буде, бо там лишається рух громадського транспорту. Тобто проїжджа частина в цій пішохідній зоні залишиться. Тільки пішоходи будуть відчувати себе вільніше. Але основна мета – це прискорення руху громадського транспорту», – розповів у коментарі ZAXID.NET спеціаліст міського управління транспорту Костянтин Баранюк.

Поворот з проспекту Свободи на Дорошенка унеможливлять. Весь приватний транспорт скерують на вулицю Гнатюка. Там планують, зокрема, збільшити кількість смуг. «Для водія важливо щоб об'їзні шляхи були правильно організовані. Це тільки досвід покаже», – каже водій Олег.

Почепити нові дорожні знаки галицька райадміністрація має до червня. Тоді й почнуть діяти зміни у русі.