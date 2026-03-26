Дональд Трамп практично підтвердив перенапрявлення на Близький Схід зброї, призначеної для України

Дональд Трамп прокоментував повідомлення The Washington Post про можливе перенаправлення зброї для України на Близький Схід. За словами президента США, країна постійно перерозподіляє озброєння. Про це він сказав під час відкритого засідання свого кабінету, передає у четвер, 26 березня, «Європейська правда».

Вдень 26 березня американська газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід озброєння, яке для України закупили у межах програми PURL (механізм, через який країни-партнери закуповують американське озброєння та передають його Україні). Йшлося, зокрема, про ракети для систем протиповітряної оборони.

Співрозмовники WP зазначили, що у війні на Близькому Сході США витрачають озброєння швидше, ніж розраховували, й це може вплинути на постачання зброї Україні. За словами одного з джерел журналістів, ймовірно, Україна й надалі отримуватиме партії зброї зі США, але обсяги поставок можуть зменшитись. Ще одне джерело WP зауважило, що особливо США хочуть поновити свої запаси ракет для систем ППО.

Під час відкритого засідання кабінету Дональд Трамп прокоментував інформацію The Washington Post. Трамп заявив, що у США «повно» озброєння, й вони часто перенаправляють його з різних частин світу.

«Ми робимо це постійно. Розумієте, у нас є величезні запаси боєприпасів. Вони є в нас в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас, знаєте, їх повно. І ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого», – цитує «Європейська правда» Дональда Трампа.

Також Трамп заявив, що адміністрація Джо Байдена витратила на допомогу Україні 350 млрд доларів, що, на його думку, багато. Трамп заявив, що тепер США «нічого не дарують», а продають озброєння країнам НАТО, які «думаю, передають це Україні».

Зауважимо, що у червні 2025 року Володимир Зеленський повідомляв, що США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, призначених для України. За словами Зеленського, Україна домовлялась про передачу цих ракет з адміністрацією попереднього президента США – Джо Байдена.

Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп заявив, що США не атакуватимуть енергетичні обʼєкти Ірану протягом пʼяти днів. Таке рішення він пояснив «продуктивними переговорами», але Тегеран заперечив будь-які переговори зі США.