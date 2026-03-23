Тармп оголосив про припинення ударів по іранській енергетиці

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення ударів по енергетиці Ірану строком на пʼять днів. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Європейська правда».

За словами Дональда Трампа, протягом двох днів США та Іран вели продуктивні перемовини щодо відносин між країнами. Президент США запевнив, що діалоги триватимуть ще протягом тижня, тому він наказав Пентагону припинити удари по енергетичних обʼєктах Ірану.

«Я дав вказівку Міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п'ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та дискусій», – йдеться у повідомленні Дональда Трампа.

Водночас іранська інформаційна агенція Mehr News з посиланням на МЗС країни пише, що Іран заперечує наявність переговорів з США. Там стверджують, що Трамп оголосив про припинення ударів з метою «зниження цін на енергоносії». Крім того, Іран заявив, що США хоче скористатися паузою, щоб виграти час для подальших військових операцій.

Проте у МЗС Ірану заявили, що розмірковують над зниження напруженості у відносинах зі США, але наголошують, що саме Вашингтон розпочав війну й ініціатива про мирне урегулювання має йти звідти.

«Економічна правда» зауважує, що після заяви Трампа про припинення ударів, ціни на нафту Brent почали стрімко падати й становлять приблизно 100 доларів за барель, хоча ще нещодавно сягали понад 118 доларів.

Нагадаємо, 28 лютого через відмову Ірану припинити розробку ядерної зброї США та Ізраїль почали військову операцію проти країни. Іран відповів завданням ударів по американських військових базах та цивільних обʼєктах у країнах Перської затоки: ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Йорданії.