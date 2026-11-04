Внаслідок атаки у будівлі логістичного центру зайнялася пожежа та обвалився дах

У місті Адиґєйськ в російській республіці Адиґєя дрони атакували логістичний центр маркетплейса Ozon. Внаслідок ударів там зайнялася пожежа, а компанія скасовує замовлення.

На відео, поширених місцевими мешканцями, видно будівлю Ozon, в якій зайнялася пожежа. На місці влучання також виникло сильне задимлення. Також видно, що в частині будівлі обвалився дах.

У пресслужбі компанії підтвердили атаку та заявили, що обійшлося без постраждалих. Товари, знищені внаслідок удару, приховають з вітрин маркетплейсу, а замовлення скасують. Крім того, Ozon тимчасово не буде приймати поставки від продавців у цьому логістичному центрі.

Міноборони Росії заявило, що у ніч на 4 листопада російська ППО нібито збила понад 700 дронів. Серед регіонів, над якими помітили БпЛА, була й Адиґєя.

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Зазначимо, логістичний центр OZON на південному заході Адиґєйська є одним із найбільших та ключових розподільчих хабів компанії на всьому півдні Росії. Загальна площа складського комплексу за різними оцінками становить близько 10 тис. м². На підприємстві можуть працювати понад 1,5 тисячі співробітників.

Нагадаємо, наприкінці жовтня безпілотники атакували логістичний складський комплекс компанії Ozon в Омську. Для атаки БпЛА подолали 2500 км. Внаслідок атаки в логістичному хабі виникла пожежа.