Посадовець зазначив у декларації активи, вартість яких на дату набуття не відповідає ринковій вартості

У декларації посадовця Львівської ОВА Назарія Сороки Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло порушення на 4 млн грн. Під час перевірки фахівці встановили, що посадовець не задекларував подаровані дружині гроші для купівлі житла.

Як вказано у довідці, фахівці НАЗК провели повну перевірку декларації за 2025 рік начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління регулювання природокористування та моніторингу департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА Назарія Сороки. Під час перевірки виявили низку порушень.

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У 2025 році ПП «Туя» надало у користування Назарію Сороці автомобіль Kia Sportage (2016 р. в.), який не було відображено у декларації. Посадовець пояснив, що авто йому надали на прохання дружини, оскільки засновником та директором фірми є його тесть Дмитро Гриник. Підприємство пояснило, що авто надавали «у окремих випадках за усною згодою директора, передачі авто на тривалий строк підприємство не здійснювало». НАЗК не змогло встановити фактичну тривалість користування автомобілем.

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Основний вид діяльності ПП «Туя», за даними аналітичної системи YouControl, – це оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

У декларації про доходи не було вказано, що дружина Назарія Сороки Марта у 2025 році отримала від батька 4 млн грн готівкою. Під час перевірки встановлено, що у листопаді 2025 року вона стала власницею садового будинку (174,9 м2) та земельної ділянки у Львові, загальною вартість 3,9 млн грн. Назарій Сорока з дружиною пояснили, що нерухомість придбали за подаровані тестем гроші.

За даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України вартість будинку та земельної ділянки могла становити від 6,7 млн грн до 7,1 млн грн

У висновку НАЗК вказано, що Назарій Сорока також набув у власність земельну ділянку площею 1900 м2 та зазначив ринкову вартість – 12 тис. грн, тоді як на профільних сайтах схожі ділянки продають по 1643 долари/м2. Судячи з декларації, мова про ділянку у селі Кривопілля біля Карпатського нацпарку, якою посадовець володіє із 2023 року.

За даними аналітичної системи YouControl, Марта Сорока є ФОПом, основний КВЕД – діяльність туристичних агентств. У декларації Назарія Сороки вказано, що за 2025 рік його дружина отримала 1 млн грн доходу, сам він декларує 419 тис. грн зарплати.

НАЗК пише, що суб’єкт декларування зазначив у декларації активи, вартість яких на дату набуття не відповідає ринковій вартості або аналогічних об’єктів нерухомості.

За результатами повної перевірки декларації Назарія Сороки виявили недостовірні відомості на 4 млн грн. У його діях вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 ККУ.