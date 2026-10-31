Якуб Кумох (зліва) та Павел Солох (справа) подали у відставку

Посли Польщі в Китаї та Румунії Якуб Кумох і Павел Солох подали у відставку на тлі загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу країни. Обидва дипломати заявили, що через події довкола установи більше не можуть продовжувати виконувати свої обов’язки.

Про відставку Кумох повідомив у ніч на 31 жовтня в соцмережі X. Він зазначив, що вже подав відповідну заяву та попросив звільнити його з посади.

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«У зв’язку з подіями в країні я дійшов висновку, що подальше виконання обов’язків посла Республіки Польща для мене більше неможливе», – написав дипломат.

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Керівник Управління міжнародної політики президентської канцелярії Марцин Пшидач підтримав це рішення. Він назвав відставку проявом мужності та відповідальності за польську демократію й міжнародний імідж країни. Також Пшидач звинуватив уряд Дональда Туска в порушенні закону та нападі на Конституційний трибунал.

Згодом про відставку оголосив і посол Польщі в Румунії Павел Солох. Своє рішення він також оприлюднив у соцмережі X, пояснивши його спробою незаконного захоплення Конституційного трибуналу.

«У зв’язку зі спробою незаконного захоплення Конституційного трибуналу я не бачу можливості продовжувати виконувати обов’язки посла Республіки Польща в Румунії», – написав Солох.

За даними польських ЗМІ, про своє рішення він повідомив президента Кароля Навроцького та міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Сікорський заявив, що взяв до відома відставку Кумоха, водночас назвавши завершення його дипломатичної місії непрофесійним. За словами міністра, посол сам відмовився виконувати свої обов’язки.

Що відбувається навколо Конституційного трибуналу Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події в ніч на 31 жовтня силовим захопленням конституційного органу держави. Він закликав відновити правопорядок і вивести з будівлі трибуналу силовиків, яких туди направив уряд.

За словами президента, перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський також не вважає законними дії людей, які, на думку Навроцького, узурпують владу в трибуналі. Президент повідомив, що допоміг потрапити до будівлі заступнику голови трибуналу Бартломею Соханському, якого вважає законним представником керівництва установи.

Через загрозу внутрішній безпеці країни Навроцький скликав на 31 жовтня термінові консультації з представниками парламентських сил. За його словами, мета зустрічі – стабілізувати політичну ситуацію та відновити конституційний порядок.

Після заяви президента Соханський залишив свій кабінет. Він розповів, що його запевнили, нібито Навроцького вже немає в будівлі, та назвав це обманом. Голова трибуналу Богдан Свєнчковський, якого не допустили всередину, назвав те, що відбувається, «державним переворотом».

У Польщі фактично сформувалися два табори суддів Конституційного трибуналу, кожен із яких вважає інший нелегітимним.

Більшість чинних суддів призначили за часів, коли при владі перебувала партія «Право і справедливість». Уряд Дональда Туска, який прийшов до влади наприкінці 2023 року, вважає, що ця політична сила перетворила трибунал на залежний від політиків орган, а частину суддів призначила з порушеннями. Через це уряд не визнає рішень трибуналу та поступово змінює його склад.

Нинішній Сейм уже обрав нових суддів. Однак президент Кароль Навроцький, якого підтримувала «Право і справедливість», відмовився привести до присяги трьох із шести обраних кандидатів. Своєю чергою, голова трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив їх до роботи.

Увечері 30 жовтня судді нового складу відсторонили Свєнчковського та його заступника. Згодом біля будівлі Конституційного трибуналу зібралися протестувальники, серед яких були депутати від опозиційної партії «Право і справедливість» та її лідер Ярослав Качинський. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Через ці події Навроцький перервав свій візит до Сенегалу.