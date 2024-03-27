У середу, 27 березня, депутати Хмельницької обласної ради підтримали рішення про перейменування двох об’єктів природно-заповідного фонду у межах декомунізації. Про це повідомили на Facebook-сторінці природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА.

Перший об’єкт – ботанічний заказник місцевого значення «Першотравневий», що розташований у межах Плужненської сільської громади Шепетівського району. Його площа – 44 га. Як зазначили в обласній раді, новою назвою заказника стане «Травневий».

Другий об’єкт – гідрологічна пам’ятка місцевого значення «Міліцейський став», що розташована в межах Городоцької міської ради Хмельницького району. Її площа – 19 га. Перейменують пам’ятку на «Пільноолексинецький став», через назву населеного пункту, біля якого розташована природоохоронна територія.

Додамо, що всього на території Хмельницької області 536 об'єктів природно-заповідного фонду: 42 загальнодержавного значення, 494 – місцевого значення. Їхня загальна площа – понад 328 тис. га.