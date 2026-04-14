Двох підлітків затримали після того, як вони підклали вибухівку під автомобіль

Залізничний районний суд Львова виніс вирок двом 17-річним підліткам з Черкащини, які на замовлення російських спецслужб готували теракт у Львові. Наприкінці серпня 2025 року вони заклали 4 кг вибухівки під автомобіль військовослужбовця, після чого їх затримали правоохоронці. Суд призначив їм покарання – три роки позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомили СБУ Львівщини та обласна прокуратура.

За даними слідства, неповнолітні шукали легких грошей у телеграмі та погодились на пропозицію про вчинення теракту. Вони діяли за інструкціями кураторів. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль у громадському місці, а дівчина – забезпечити дистанційну відеофіксацію.

«У кінці серпня минулого року неповнолітній прибув до Львова, поселився у готелі. За вказаними ворогом координатами він відшукав у парку мобільний телефон і рюкзак з вибухівкою. У подальшому до нього приєдналася дівчина. Тієї ж ночі вони прибули на паркувальний майданчик біля житлового будинку та заклали вибухівку під автомобіль», – розповіли в прокуратурі.

Саморобний вибуховий пристрій містив понад 4 кг вибухової речовини з металевими елементами ураження, що у разі детонації загрожувало б життю і здоров’ю людей, а також могло призвести до значних руйнувань.

Правоохоронці вчасно запобігли теракту та затримали неповнолітніх. Обвинуваченим інкриміновано закінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 ККУ). Суд призначив їм покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.