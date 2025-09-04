Підлітків затримали на гарячому під час підготовки теракту

СБУ затримала у Львові двох неповнолітніх російських агентів, які готували підрив авто воїна Сил оборони. 17-річного юнака з Дніпропетровщини та 16-річну дівчину з Черкащини затримали «на гарячому» в момент закладання саморобного вибухового пристрою під авто українського захисника.

Як повідомили у четвер, 4 вересня, у СБУ Львівщини, 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини шукали легких грошей у Telegram і погодились на завдання від ворога. Після дистанційного вербування вони прибули до Львова, де вивчали заздалегідь визначену місцевість та проводили дорозвідку поблизу авто українського воїна. Згодом за завданням куратора забрали зі схрону рюкзак з вибухівкою та заклали під авто військового, яке було припарковане поруч його будинку у житловому масиві Львова.

«Окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль українського захисника за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки. Слідчі встановили, що саморобний вибуховий пристрій був споряджений 4,5 кг вибухової речовини і додатковими уражаючими елементами – гайками», – розповіли в СБУ.

Виконавців затримали в момент закладання вибухівки під авто захисника

Окрім цього, навпроти місця паркування автомобіля підлітки встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Тож ворожі спецслужби мали змогу в режимі онлайн зафіксувати наслідки запланованого теракту.

Однак контррозвідка СБУ спрацювала на випередження – теракт вдалося попередити. Обох виконавців затримали.

Підліткам повідомили про підозри у замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ). Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

CБУ закликає повідомляти про спроби вербування українців російськими спецслужбами у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника». При цьому СБУ гарантує повну конфіденційність, а також те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.