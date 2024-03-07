Ухилянти ховалися у причепі для тварин

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили чергових ухилянтів. Двоє одеситів намагалися потрапити за кодон у причепі для тварин. Про це у четвер, 7 березня, повідомили у прес-службі ДПСУ.

Вантажівку, за кермом якої перебував 46-річний чоловік, прикордонники зупинили на трасі Одеса-Рені. Під час огляду вантажного транспортного засобу вони виявили двох чоловіків, які ховалися у причепі для перевезення тварин.

«Як з’ясувалося, двоє мешканців Одещини відшукали послуги нелегального трансферу до Молдови через своїх знайомих. Діючи за наданими інструкціями, вони прибули до обумовленого місця та очікували перевізника», – розповіли у ДПСУ.

За таку послугу ухилянти мали сплатити по п’ять тисяч доларів. Планувалося, що гроші чоловіки сплатять вже у Молодові.

Прикордонники склали адмінпротоколи стосовно пасажирів причепу. А перевізнику за незаконне переправляння людей за кордон загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 березня 2024 року прикордонники відділу «Тячів» затримали біля річки Тиса одинадцятьох ухилянтів. Двох з них витягували з річки, а одного доставили в лікарню з переломом ноги. Чоловік травмувався, коли перелазив загороджувальний паркан.