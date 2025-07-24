Військових наразі відправлять на лікування та реабілітацію

Під час дев’ятого обміну полоненими в межах стамбульських домовленостей 23 липня в Україну повернули двох жителів Тернопільщини. Про ще одного повідомляють тернопільські ЗМІ, однак наразі підтвердження в обласній військовій адміністрації немає. Відомо, що бійці в російському полоні перебували з 2023 року.

Про те, що двоє військових повернулися з полону ZAXID.NET підтвердили в Тернопільській ОВА. Військовослужбовці в полон потрапили на різних ділянках фронту. В Україну повернулися 49-річний Віталій з села Сапанів Кременецького району та 49-річний Василь зі Збаразької громади.

Водночас, за даними «20 хвилин» з полону також повернувся ще один військовослужбовець. Це 43-річний Микола зі Скала-Подільської громади.

Додамо, що 23 липня Україна та Росія провели дев'ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Серед визволених – військовослужбовці ЗСУ, зокрема, з підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити також і офіцерів.