Екс-бійці «Беркуту» брали участь у затриманні активістів в окупованому Криму

Екс-«беркутівці» були задіяні у скандальному затриманні, під час якого померла 83-річна кримська активістка.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:2310130

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Серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у «справі Веджіє Кашка», було як мінімум двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України «Беркут». Про це 6 листопада повідомив портал «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

Юрист розповів виданню, що дані про участь екс-бійців «Беркуту» у затриманнях місцевих активістів знайшлись у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки Веджіє Кашка. Полозов уточнив, що серед співробітників Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів були як мінімум двоє колишніх співробітників українського спецпідрозділу МВС «Беркут». Силовики заперечують факт психологічного і тим більше фізичного тиску на Веджіє Кашка. Прізвищ екс-«беркутівців» юрист не уточняв.

Нагадаємо, що 23 листопада в Криму затримали кількох активістів кримськотатарського національного руху, які хотіли допомогти місцевій жінці повернути гроші, вкрадені у неї громадянином Туреччини. Той поскаржився в окупаційну поліцію, і кримських татар затримали за вимагання. Коли 83-річну Вєджіє Кашку намагалися затримати, її серце не витримало, і вона померла.

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