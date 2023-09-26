65 млн вкрали під виглядом транспортування помпової станції

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому генеральному директору ПрАТ «Київводоканал» щодо розкрадання бюджетних коштів під час війни. Тогочасний очільник «Київводоканалу» приховав привласнення коштів під виглядом транспортування помпової станції, повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 26 вересня.

За даними слідства, тогочасний очільник підприємства налагодив схему розкрадання коштів з бюджету Києва у березні 2022 року. Тоді він спільно зі своїми колегами вкрав майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої помпової станції на річку Десна.

Станція мала перекачувати воду до Дніпровської водопровідної станції та київського водогону. Транспортування помпової станції мало на меті забезпечити мешканців Києва резервним водопостачанням під час атаки росіян на Київщині. Проте правоохоронці виявили, що станція була несправною та не підлягала транспортуванню.

«Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків в офісах екс-голови «Київводоканалу» правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію із доказами злочинної схеми. Фігуранту справи оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). Колишньому гендиректору підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Зазначимо, з квітня 2021 року по липень 2023 року генеральним директором «Київводоканалу» був Сергій Крушановський. Наразі обов'язки гендиректора підприємства виконує Олег Лисюк.