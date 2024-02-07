Посадовець вилучив з комунальної власності ділянку площео 0,35 га

У Дрогобичі судитимуть екс-керівника одного із відділів державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», який підробив документи на 0,35 га землі у Дрогобицькому районі. Посадовцю загрожує штраф або обмеження волі. У прес-службі прокуратури Львівської області у середу, 7 лютого, розповіли, що обвинувачений після вніс неправильну площу ділянки до виписки з рішенням сільради.

«У власність місцевій мешканці мали передати значно меншу землю для ведення сільського господарства. Згодом службовець подав фіктивну технічну документацію для оформлення права власності на вищевказану більшу ділянку, яка згодом незаконно перейшла у власність фізичній особі», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Через дії посадовця із комунальної власності сільради незаконно вилучили землю. Справу кваліфікують за статтями про зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).