Експерти проаналізували сумісність голосувань депутатів Львівської міськради

Експерти громадянської мережі ОПОРА проаналізували спільність голосувань депутатів Львівської міськради за два роки. Виявилося, що найчастіше у ЛМР однаково голосують фракції «Самопомочі» та БПП. Найбільш опозиційними, згідно з голосуваннями, є депутати від Української галицької партії та «Свободи».

Аналітики ОПОРИ проаналізували всі голосування, які відбулися у ЛМР від грудня 2015 року до грудня 2017 року (за цей час депутати голосували 3717 разів). Із цих даних випливає, що у 73% випадках фракції «Самопомочі» та БПП голосують однаково, а у 66% однаково із депутатами «Самопомочі» голосує фракція «Громадянської позиції».

«Частота співпадіння голосувань президентської партії з Об’єднанням «Самопоміч» становить 73%, що говорить про одностайність під час 2714 голосувань. І це найвищий показник сумісності голосувань у Львівській міській раді поміж усіх фракцій. Цікаво те, що у Верховній Раді України та у Львівській обласній раді ці дві політичні сили перебувають у відкритій конфронтації. Таким чином фактично ці три партії – «Самопоміч», БПП та «Громадянська позиція» – формують умовну більшість у Львівській міській раді, яка наразі демонструє стабільність своєї взаємодії», – йдеться у дослідженні.

Найчастіше відмінно від «Самопомочі» голосують депутати «Свободи» та Української галицької партії. У перших однакові голосування із «Самопоміччю» були у 27% випадків, а в других – лише у 20%. Але цікаво те, що взаємодія цих партій між собою є найнижчою у Львівській міськраді: «Свобода» та УГА голосують однаково лише у 9% випадках.

Сумісність голосувань між фракціями Львівської міськради. Цифра показує частоту однакового голосування двох партій

Окрім спільного голосування фракцій ОПОРА проаналізувала і те, як часто депутати голосують всупереч партійній більшості. Виявилося, що найчастіше проти лінії партії голосують саме депутати опозиційних фракцій – «Свободи» та Української галицької партії.

З-поміж усіх 64 депутатів ЛМР найчастіше відмінно від своєї фракції голосує Тарас Чолій (у 42% він голосує не так, як більшість його партії). У «Свободі» найчастіше всупереч партійній лінії голосує Андріян Гутник (26% випадків).

«Основною причиною такого високого показника голосувань «проти фракції» є так зване негативне або протестне голосування, яке поширене серед опозиційних депутатів, які часто утримуються від голосування або не беруть участь в голосуванні у той час, як фракція може голосувати "проти"», – пояснюють аналітики ОПОРИ.

В «УКРОПі» та «Народному контролі» найчастіше відмінно від більшості партії голосують Іван Гринда та Віталій Свінціцький (по 24%), у БПП – Григорій Козловський (54%), у «Громадянській позиції» – Назар Палідович (16%), а у «Самопомочі» Роман Федишин (26%).