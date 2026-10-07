Підозрюваному загрожує 8 років ув'язнення

В Ужгороді затримали колишнього працівника місцевого центру комплектування та соцпідтримки, який вимагав 4 тис. доларів за сприяння у знятті ухилянта з розшуку та влаштування його на підприємство з бронюванням.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 7 жовтня, підозрюваний запевняв військовозобов’язаного, що завдяки своїм зв’язкам із колишніми колегами зможе посприяти у розв’язанні питань з ухиленням від мобілізації.

«Він пообіцяв вплинути на зняття з розшуку, зміни місця військового обліку та подальшого оформлення бронювання на одному зі стратегічно важливих підприємств. За свої послуги вимагав 4 тис. доларів», – розповіли правоохоронці.

Експрацівника ТЦК затримали одразу після отримання грошей. Йому оголосили підозру в хабарництві (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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