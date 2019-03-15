Філарет заявив про особисте бажання змінити затверджений Константинополем статут ПЦУ

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що його не задовольняє поточний статут церкви, угоджений і затверджений Вселенським патріархатом. Про це він заявив в інтерв’ю сайту «Главком».

На переконання Філарета, на наступному Помісному соборі слід ухвалити новий Статут Православної церкви України.

«Не Київської митрополії в складі Константинопольського патріархату, бо ми нині користуємось цим Статутом, грецьким Статутом. Нам як автокефальній церкві треба мати свій український Статут, який маємо затвердити на Помісному соборі. Тому ми чекаємо скликання Собору УПЦ, на якому треба прийняти Статут нашої церкви», – сказав Філарет.

На думку Філарета найголовніше – це змінити кількість постійних членів Синоду. «Потрібно не три, як нині, а більше, десь 12. Для інших залишиться можливість почергово бути тимчасовими членами Синоду. Постійними членами Синоду мають бути авторитетні архієреї з різних регіонів, щоб вся Україна була представлена в Синоді постійними членами, тобто так, як у нас було до цього часу в Київському патріархаті», – висловив свою думку почесний патріарх.

Водночас Філарет не бачить передумов для конфлікту з Константинополем через можливу зміну статуту. «Вони нам сказали так: поки ухвалюєте цей Статут, який ми вам пропонуємо, а коли отримаєте Томос, ви автокефальна церква і ви приймайте такий Статут, який потрібний вам. Ми діємо законно, не проти Вселенського патріархату», – заявив Філарет.

Наразі невідома думка чинного голови ПЦУ митрополита Епіфанія щодо заяви почесного митрополита про переписування статуту.

Як раніше повідомляла ТСН, згідно з чинним статутом ПЦУ, Синод сформований за ротаційним принципом та змінюватиметься кілька разів упродовж року, окрім трьох постійних членів. Впливати на рішення такого Синоду складно навіть Київському митрополиту. Він фактично стає модератором.

Відомий богослов Кирило Говорун називав ідею постійного Синоду, що його нині пропонує Філарет, «рудиментом імперської доби», як це є в Російській православній церкві.

Також нещодавно Філарет закликав греко-католиків відмовитися від прощі до Софії Київської. Почесний патріарх ПЦУ виступив проти паломництва УГКЦ до Софійського собору в Києві, який, на його переконання, є лише для православних.