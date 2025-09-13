За визнання незалежності Палестини проголосували 142 країни

У п’ятницю, 12 вересня, Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку Нью-Йоркської декларації – заяви з пропозиціями мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході, які передбачають створення незалежної Палестинської держави без терористичного угруповання ХАМАС. За створення незалежної Палестини проголосували понад 140 країн-членів ООН, повідомив один з ініціаторів декларації президент Франції Емманюель Макрон.

Ухвалена декларація передбачає створення дорожньої карти, яка, за очікуваннями, дозволить реалізувати рішення про розподіл Палестини на дві держави – ізраїльську та арабську. Крім того, документ містить заклик про негайне припинення вогню в Секторі Гази та звільнення всіх заручників.

Декларація також передбачає роззброєння терористичного угруповання ХАМАС, виключення його членів з управління в анклаві та передача управління Палестинській автономії. У документів також йдеться про нормалізацію відносин з Ізраїлем та колективні гарантії безпеки.

За резолюцію на підтримку документа проголосували 142 країни – зокрема й Україна. 10 держав виступили проти – це Ізраїль та США, і ще 12 – утрималися. Росія також підтримала резолюцію.

Результат голосування ООН за резолюцію про незалежність Палестини

«Сьогодні під керівництвом Франції та Саудівської Аравії 142 країни ухвалили Нью-Йоркську декларацію щодо реалізації рішення про створення двох держав. Франція, Саудівська Аравія та всі їхні партнери будуть у Нью-Йорку, щоб втілити цей мирний план у реальність на Конференції з питань двох держав. Можливе інше майбутнє. Два народи, дві держави: Ізраїль та Палестина, що живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці», – написав Макрон.

Зазначимо, резолюції ООН не мають обов’язкового характеру. В Ізраїлі розкритикували резолюцію, заявивши, що Палестинська держава не має бути створена. За словами посла Ізраїлю в ООН Денні Данона, декларація «не запам’ятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї», а «найбільшим переможцем» від цього документа є ХАМАС.

Нагадаємо, 24 липня Франція оголосила про намір визнати державу Палестина. До рішення Франції долучилася низка країн, зокрема Велика Британія, Канада та Австралія, що викликало незадоволення в США та Ізраїлю.

За очікуваннями, Франція та інші держави визнають незалежність Палестини до кінця вересня. У травні 2024 року Палестину визнали державою Норвегія, Іспанія та Ірландія.

Нагадаємо, проголошення держави Палестина відбулося у 1988 році – при цьому Організація визволення Палестини, яка проголосила її, не контролювала території, на які претендувала. Фактично Палестина наразі не має єдиної території та реального суверенітету, а держструктури сформовані лише частково.