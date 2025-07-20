Генерал-майор Крістіан Фройдінг каже, що РФ значно збільшила виробництво ракет та безпілотників

Росія значно розширює свої потужності з виробництва безпілотників, аби посилити атаки проти України. Про це в суботу, 19 липня, сказав генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг [Christian Freuding] в подкасті Nachgefragt, повідомляє радіостанція Deutsche Welle.

Фройдінг, який також є керівником спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини, розповів, що росіяни планують одночасно запускати до 2 тис. безпілотників, створюючи значне навантаження на українську протиповітряну оборону.

Генерал-майор наголосив, що використання ракет Patriot, які коштують понад 5 млн євро за одиницю, проти дешевих безпілотників «шахед» (30-50 тис. євро) є недоцільним. Натомість потрібні економніші засоби протидії, вартістю від 2 до 4 тис. євро за одиницю.

Серед інших методів протидії російським атакам Фройдінг назвав раннє реагування та удари по російських літаках, військових аеродромах і оборонних заводах.

За його словами, Україна ще кілька тижнів тому отримувала компоненти для дронів із Китаю, але зараз Пекін припинив ці постачання.

«Наразі ситуація така, що Китай, фактично, експортує (компоненти до дронів, – ред.) виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку», – пояснив генерал.

Він також зазначив, що Росія значно збільшила виробництво балістичних і крилатих ракет та безпілотників.

Раніше генерал Крістіан Фройдінг повідомив, що в Києві уклали договір про виробництво в Україні кількох сотень далекобійних ракет за кошти Німеччини. Перші ракети Сили оборони отримають вже цього місяця.