Обмеження МОЗ стосується готелів, канатних доріг та підйомників

Під час новорічних свят українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих проти коронавірусного захворювання Covid-19. Про це з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка пише «РБК-Україна».

За його словами, обмеження стосується готелів, канатних доріг та підйомників.

«Ми вже прописали у вже чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки «Буковель», працюватимуть. І зараз коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, то треба це розуміти – щоб потім не було ніяких оскаржень. Вони будуть селити в готелі тільки вакцинованих», – заявив міністр.

Він уточнив, що подібна норма діятиме і для відвідувачів канатних доріг. Ляшко також припустив, що на курортах працюватиме система, яка дасть можливість туристам не показувати постійно сертифікати про вакцинацію.

«Щоб не показувати постійно на канатній дорозі ковідний сертифікат, якщо ви оселилися в готель, там буде можливість отримати відповідний браслет, в якому буде вказано в якому готелі ви проживаєте і далі ви можете потрапити з цим браслетом на цю лінію», – розповів Ляшко.

За словами Ляшка, зараз подібну практику вже ввели деякі ТРЦ. Він також додав, що МОЗ працює з Асоціацією готелів, щоб впровадити таку практику.

Також за його словами, наразі над тим, щоб в такому браслеті у цифровому вигляді було збережено усю інформацію, працюють фахівці МОЗ.

Нагадаємо, Львівську область внесли у «червону зону». З 28 жовтня місто вирішило додатково посилити обмеження для закладів.