Мер міста та посадовці Ратуші проінспектували район Під Голоском. Чи вдасться облагородити район, в якому новобудови з'являються, як гриби після дощу? Побажання кримським татарам: львів'яни залишили слова підтримки на прапорі, який повітряними кульками відправлять до кордону з окупованим півостровом. На два занедбаних дворики менше – ще кілька львівських місць озеленили. Про головні новини Львова розкажуть Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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До середи, 16 червня, кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, досягнула 66 653. За минулу добу коронавірус виявили у 4 львів'ян.

Про зміни в медицині Львова. Що буде далі?

Вже в цей четвер, 17 червня, депутати міської ради будуть розглядати питання медичної реформи. Бути чи не бути? Заступник мера Львова Андрій Москаленко пише про важливі аспекти медичної реформи у Львові, які слід знати.

56-річний донор органів з Львівщини врятував три життя

У Львівській обласній клінічній лікарні бригада кардіохірургів вперше самостійно, без допомоги колег з Інституту серця, пересадила серце. Завдяки рідним донора, які дали згоду на забір донорів, і злагодженим діям лікарів троє важкохворих людей отримали шанс жити: двоє мешканців Львівщині і один житель Волині.

На Донбасі загинув 24-річний військовий із Рави-Руської

У зоні бойових дій на Донбасі загинув мешканець Рава-Руської Роман Галуха. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив голова Рава-Руської ОТГ Іван Івануса. Роман Галуха загинув у Луганській області, служив він у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, що базується в Яворові.

Міністерство оборони вирішило продати готель «Власта» у Львові

Міністерство оборони віддасть Фонду держмайна для приватизації три свої готелі – «Власта» у Львові, «Козацький» у Києві та «Братислава» у Кривому Розі. Причиною виставлення на продаж готелів є їхня збитковість.

Львівській міськраді не вдалося повернути у власність 11 лікарняних приміщень

Верховний Суд відмовив Львівській міськраді у поверненні 11 комунальних приміщень колишніх медичних закладів у Львові, право власності на які оформила Львівська облрада і частину з них продала. 15 червня Верховний Суд закрив касаційне провадження, залишивши чинним рішення на користь облради. Прикметно, що раніше міськраді вдалося відсудити в облради сім лікарняних приміщень за схожим позовом.

Гостею ІТ Arena стане відома дієтологиня та модель Мей Маск

Цьогоріч ІТ Arena відбудеться 7-9 жовтня у змішаному форматі: онлайн та офлайн. До участі вже зголосилося понад 4 тис. учасників, заплановані виступи 88 спікерів та понад 100 стартапів. Зокрема гостею ІТ Arena стане й Мей Маск – відома дієтологиня та модель, мама засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска.

Уряд скасував вимогу дотримуватися соціальної дистанції на масових заходах

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні, введений через пандемію коронавірусу, до 31 серпня 2021 року. Карантин продовжили, але прийняли і деякі послабення. Тепер будь-які масові заходи можна проводити без обмеження кількості глядачів і без дотримання дистанції. А якщо всі учасники вакциновані від коронавірусу або мають негативний лабораторний тест на коронавірус, то маски непотрібні.

Львівського пам'яткоохоронця Василя Петрика суд арештував на два місяці

Відомому львівському пам’яткоохоронцю і архітектору Василю Петрику обрали запобіжний захід – взяття під варту на два місяці із правом внесення застави 567 тис. грн. Сім'я вже розпочала збір коштів. Йому інкримінують привласнення 1 млн грн бюджетних коштів, а він називає справу замовною з метою тиску на нього.

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