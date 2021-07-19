У Дрогобичі обвалився ще один під'їзд аварійної багатоповерхівки, де два роки тому загинули 8 людей. З'ясуємо, чому стався обвал і де зараз живуть відселені мешканці. Унікальну для України систему фільтрації встановили у 8-й лікарні. Пацієнти завдяки обладнанню питимуть майже джерельну воду. Вихід на Казбек на протезах! Українські вояки підкорили одну з найвищих вершин Кавказьких гір. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 19 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 113 (+3 за попередню добу).

Обвал будинку у центрі Львова

У будинку на вул. Руській, 8 у центрі Львова стався обвал стіни житлового будинку. Загинув чоловік, який розбирав стіну на другому поверсі.

ФК «Рух» підписав угоду на домашні матчі з «Ареною Львів»

Львівський футбольний клуб вирішив проблему зі стадіоном в останній момент.

Київський шахрай видурив у львівської пенсіонерки 10 тис. євро

Киянин зателефонував до 84-річної львів'янки і розповів нібито її донька потребує лікування після пережитої ДТП. Він запевнив пенсіонерку, що гроші потрібні терміново.

У Львові планують демонтувати радянську зірку з «Марсового поля»

Орден у вигляді п'ятикутної зірки із серпом і молотом з надписом «Отечественная война» на радянському військовому меморіалі «Марсове поле» встановили у 70-х роках .

Затриманий за хабарництво львівський суддя відсудив у держави 1,1 млн грн

Десять років тому Ігора Ганича звинуватили у хабарництві, але так і не змогли довести його вини.

П’яного водія квадроцикла в Карпатах оштрафували на 17000 грн

47-річного чоловіка, що їздив на квадроциклі у курортному селі Волосянка в Карпатах у нетверезому стані, оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав.

8-й міській лікарні Львова благодійники подарували систему очистки води

Тепер пацієнти дитячого опікового відділення лікарні зможуть пити воду з-під крана.

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