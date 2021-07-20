Маємо нові подробиці обвалу стіни на Руській, від обвалу якої загинув неповнолітній хлопець. Зараз шукають власника квартири, йому за самовільні ремонти загрожує в'язниця. Наступний етап вакцинації від ковіду почався. На Львівщину вже привезли 64 тис. доз американської Модерни. Сьогодні вночі до воріт пологового підкинули немовля. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 20 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 126 (+13 за попередню добу).

Серійний педофіл з Жовкви

64-річний Микола Думич роками розбещував дітей. Розповідаємо моторошну історію жовківського педофіла, якому десятки років вдалося залишитись непокараним.

У готелі «Жорж» відкриють величезний салон гральних автоматів

Для цього планують використати приміщення з окремим входом у партері і підвалі готелю загальною площею 467 м2, де раніше розташовувалися бутік дизайнерського одягу та турецький ресторан.

Всі учасники нелегального оффроуд-ралі Карпатами залишились непокараними

Протягом 7-10 травня, у «сезон тиші», в Карпатах провели масове оффроуд-ралі. При цьому маршрут джиперів пролягав територією природно-заповідного фонду, а це заборонено з законом.

У львівський пологовий будинок підкинули немовля

За оцінками медиків, дитину підкинули приблизно за дві години після пологів.

Жінка з дитиною загинули у лобовій ДТП біля Сколе

На трасі Київ-Чоп у селі Дубина, що неподалік міста Сколе на Львівщині, сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Opel Vectra та Mazda 3.

У двох центрах вакцинації львів’ян щепитимуть вакциною Moderna

Наразі щепитимуть цією вакциною лише один день, а згодом, коли вакцини надійде більше, будуть вакцинувати і в інших центрах масової вакцинації.

«Онур» відремонтує дорогу з Мостиськ до Самбора за 653 млн грн

У межах поточного ремонту на дорозі знімуть старий шар асфальту та прокладуть два шари асфальтобетонного покриття, впорядкують узбіччя, нанесуть нову розмітку, встановлять знаки та бар'єрне огородження.

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