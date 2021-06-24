Перша велика концертна подія від початку пандемії. Світові зірки з'їжджаються до Львова, аби знову заграти старого доброго джазу. До 20-річчя приїзду Івана Павла ІІ до Львова один із головних проспектів міста назвали його іменем. І довгі вихідні нас знову чекають цього тижня. Маємо для вас цікаву туристичну принаду недалеко від Львова. Про ці та інші події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 24 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 818 (+27 за попередню добу).

У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest

Розповідаємо 4 факти про 4 музикантів, які виступатимуть 24 червня.

Синоптики попередили про короткочасні дощі та грози на Львівщині

Найближчими днями у Львові та області збережеться спекотна погода, температура повітря сягатиме 27°С – 32°С. Проте львівські синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози на території області.

«З цими слимаками треба боротися всією громадою, поодинці не вийде»

Уже кілька років поспіль на початку літа українці переживають справжню навалу рудих іспанських слимаків. Розповідаємо реальні рецепти боротьби з ними від біолога.

Львів побив історичний температурний рекорд

У четвер, 24 червня, синоптики Львівського регіонального гідрометцентру зафіксували 32,4ºС тепла, що є абсолютним рекордом за усі 75 років спостережень.

Садовий наклав вето на 11 ухвал міськради про нове житлове будівництво у Львові

У мера виявилась низка зауважень до земельних ухвал, підтриманих більшістю міських депутатів.

Облрада перереєструвала чотири комунальні лікарні назад у Львів

Усі комунальні заклади, які Львівська обласна рада протягом 2019-2020 років перереєструвала зі Львова у райони, повернули назад у місто.

У вихідні на Львівщині працюватиме 11 центрів вакцинації

Центри вакцинації у містах області працюватимуть у різні дні і різні години, тому для зручності тих, хто планує вакцинуватися у ці вихідні, публікуємо графік роботи центрів вакцинації.

Усі відсторонені після рішення РНБО львівські митники повернулися на посади

Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені через можливу причетність до корупції та контрабанди, повернулися до виконання своїх обов’язків.

Лоукостер Flynas запустить ще один авіарейс зі Львова до Саудівської Аравії

Лоукостер із Саудівської Аравії Flynas з 7 липня відкриє ще один маршрут зі Львова до двох аравійських міст – Бурайда та Джидда. Польоти будуть виконувати двічі на тиждень по середах та неділях до 1 вересня.

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