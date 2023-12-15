Ігрову консоль ROG Ally можна придбати за святовою ціною

Захоплюєтеся комп’ютерними іграми? Тепер насолоджуватися улюбленими розвагами у високій якості можливо не лише вдома. У цьому допоможе портативна ігрова консоль ROG Ally, яку можна взяти з собою будь-куди.

На ROG Ally варто звернути увагу тим, хто перебуває у пошуках ідей подарунків на зимові свята. Адже максимальна версія Extreme зараз доступна за спеціальною ціною 29 999 грн.

Дизайн, що вражає

ROG Ally – справжня перлина у лінійці потужних ігрових машин ROG. Вона відзначається стильним і водночас практичним дизайном. Ця консоль, що має витончений корпус і важить всього 608 грамів, ідеально підходить для тривалих ігор. До того ж завдяки компактності її надзвичайно легко переносити з місця на місце.

Неперевершена потужність для будь-яких ігор

Попри доволі тендітні розміри, ROG Ally може похвалитися надзвичайно потужними характеристиками. Процесор в максимальній конфігурації AMD Ryzen Z1 Extreme та графічне ядро RDNA 3 – консоль оснащена найновітнішими технологіями, що гарантують комфортну гру. 8 ядер із підтримкою 16 потоків і графічної продуктивності до 8,6 терафлопс будуть відчутними навіть у найвимогливіших іграх.

З ROG Ally можна грати у найвимогливіші ігри / Фото ROG

Окрім того, ігрова консоль має 16 гігабайтів нової високошвидкісної пам’яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц, твердотільний накопичувач обсягом 512 ГБ з інтерфейсом PCIe Gen 4 і слот для швидкісних карт пам’яті microSD стандарту UHS-II. А модуль Wi-Fi 6E забезпечить надійне з’єднання, навіть якщо мережі перевантажені.

Якісна графіка

ROG Ally дозволяє насолоджуватися неперевершеною якістю графіки у кожному кадрі. Усе завдяки 7-дюймовому сенсорному дисплею, який має роздільну здатність Full HD та частоту оновлення 120 Гц. А технологія AMD FreeSync Premium дбає про те, аби не було жодних розривів кадрів.

Важливо, що з ROG Ally ви бачитимете весь ігровий контент виключно так, як його задумали розробники, адже дисплей здатний відтворювати 100% відтінків колірного простору sRGB. При цьому максимальна яскравість становить 500 кд/м2, тож навіть сонце не вплине на чіткість картинки.

ROG Ally дозволяє насолоджуватися неперевершеною якістю графіки / Фото ROG

На додачу ви можете бути впевнені, що сенсорний екран довго зберігатиме свій первинний вигляд, адже міцне скло Corning Gorilla Glass Victus захищає його від повсякденного зносу.

З ROG Ally можна грати будь-де

ROG Ally – по-справжньому універсальна річ. З’єднавши її з телевізором і підключивши кілька ігрових контролерів, ви отримаєте потужну консоль для гри в компанії з друзями. Якщо ж підключити до пристрою графічну док-станцію XG Mobile з відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, а також монітор, мишу та клавіатуру, то можна поринути в кіберспортивні ігри чи сучасні ігри у форматі 4K.

Пристрій можна перетворити на потужну консоль для гри в компанії з друзями / Фото ROG

До того ж за допомогою ROG Ally можна грати не лише вдома. Компактна і водночас потужна ігрова консоль стане незамінним супутником у подорожах. Користувачам точно не буде коли нудьгувати, адже завдяки підтримці Windows 11 вони зможуть грати у будь-які ігри з величезної бібліотеки від різних платформ: Steam, EA App, PC Game Pass, Epic Games, GOG Galaxy 2.0 та інших. А завдяки 3-місячній передплаті Xbox Game Pass можна отримати миттєвий доступ до бібліотеки ігор Xbox одразу «з коробки».

До зимових свят виробник приготував приємний сюрприз. Лише до 31 грудня 2023 року модель ROG Ally з процесором Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ пам’яті і 512-гігабайтним накопичувачем та з офіційною гарантією можна придбати за спеціальною ціною 29 999 грн. Деталі пропозиції – на офіційному сайті.

Тож не пропустіть унікальну нагоду стати власником ігрової консолі, у якій портативність поєднується з потужністю.