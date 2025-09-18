Громаду на Хмельниччині через суд зобов’язали зберегти палац XIX століття
Будівля перебуває у задовільному стані, проте потребує догляду
Хмельницький окружний адміністративний суд зобов’язав Волочиську міськраду забезпечити охорону об’єкта культурної спадщини – садибного будинку другої половини XIX століття в селі Тарноруда. Про це йдеться у рішенні суду від 12 вересня.
За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, укладання охоронного договору необхідне для запобігання руйнування та знищення пам’ятки архітектури – двоповерхового палацу, збудованого в еклектичному стилі наприкінці ХІХ століття.
Після революції маєток використовували як адміністративну будівлю радгоспу, з 1930-х років там була школа, а після Другої світової війни й до 1966 року – сиротинець. Згідно з даними із відкритих джерел, зараз у приміщенні палацу функціонує Тарнорудська гімназія.
Наразі будівля перебуває у задовільному стані, проте Волочиська міська рада має встановити режим використання памʼятки та відповідальність за порушення. Для цього їй необхідно оформити охоронний договір з департаментом інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА.
Головуюча суддя Ірина Козачок задовольнила позов прокуратури та зобовʼязала Волочиську міськраду укласти охоронний договір. На рішення ще можна подати апеляційну скаргу.