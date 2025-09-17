На Бакоті знайшли давньоруське поховання дитини XIII століття

На території монастиря в селі Бакота, що на Хмельниччині, археологи виявили давньоруське поховання дитини, що датується першою половиною XIII століття, бронзовий скіфський наконечник та фрагменти кераміки трипільської культури. Про це «Суспільному» розповів керівник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павло Нечитайло.

За його словами, поховання залягало на глибині близько пів метра та було безінвентарним – без супровідних речей чи прикрас. Дослідники припускають, що дитину поховали без труни, у савані, в простій ґрунтовій ямі.

«Попередньо встановлено, що це дитина віком близько 7-9 років. Тіло орієнтоване головою на захід. Ми знаємо, що на цій ділянці раніше цвинтарів не було, проте, зважаючи на близькість монастирської печери, можна стверджувати, що це продовження давньоруського кладовища, яке тут існувало», – зазначив Павло Нечитайло.

Археолог також зауважив, що подібні поховання на вершинах гір для того часу були традиційними. Окрім решток дитини, під час дослідження знайшли бронзовий скіфський наконечник стріл і фрагменти кераміки трипільської культури.

«Це ще раз підтверджує багатошаровість та археологічну значущість Бакоти, яка вивчається з кінця XIX століття. Ми припускаємо, що на оглядовому майданчику може бути ще кілька поховань давньоруського часу. Подальші дослідження залежатимуть від рішень адміністрації національного заповідника “Подільські Товтри”», – додав Павло Нечитайло.

Нагадаємо, що Бакота – це затоплене село та історичне місце на Хмельниччині, відоме своєю унікальною природою, скелями та руїнами стародавнього печерного монастиря, яке зараз є популярним туристичним об'єктом на березі Дністровського водосховища. Колись це було важливе місто, столиця Пониззя, але його затопили у 1981 році для будівництва Дністровської ГЕС.