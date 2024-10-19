Китаєць не міг пояснити прикордонникам мету візиту до України

На Одещині у пункті пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою, громадянин Китаю намагався дати хабар прикордоннику, щоб потрапити в Україну. Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що під час перетину кордону 43-річний китаєць не зміг пояснити мету візиту до України. Він також не зміг сказати, куди саме він прямує. Коли чоловік зрозумів, що його не пропустять на територію України, він спробував підкупити прикордонника.

«Розуміючи серйозність ситуації, чоловік спробував все ж таки “вирішити питання” щодо пропуску через кордон, запропонувавши інспектору прикордонного контролю неправомірну грошову винагороду в розмірі 200 доларів», – йдеться у повідомленні.

Прикордонник відмовився від хабаря. Крім того, військові сповістили Нацполіцію стосовно хабарника-іноземця. У його діях вбачають ознаки злочину передбаченого за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадаємо, наприкінці травня, в пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею затримали двох громадян України, які намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати за кордон. Один із чоловіків пропонував військовим 200 доларів, інший – 100.