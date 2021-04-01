Активісти влаштували акцію протесту проти приїзду російського журналіста Володимира Познера

Російський журналіст Володимир Познер приїхав до столиції Грузії, щоб відсвяткувати свій день народження – 1 квітня йому виповнилося 87 років. Він покинув країну після протестів біля готелів, де він зупинявся.

Познер прилетів до Тбілісі ще у середу ввечері, 31 березня, разом із 50 представниками російського шоу-бізнесу, писав сайт «Грузия Online». Вони зупинилися в чотиризірковому готелі Vinotel Boutique Hotel, розташованому в центрі міста.

Одразу після його прибуття активісти влаштували акцію протесту біля готелю. Вони заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, так як він не визнає територіальну цілісність країни, уточнювало «Эхо Кавказа». Йдеться про заяви російського журналіста щодо Абхазії.

Згодом Познер та гості переїхали під супроводом поліцейських в готель Rooms. Протестувальники теж прийшли туди та почали закидувати готель сирими яйцями.

На тлі протесту Володимир Познер покинув Грузію чартерним рейсом. Крім того, російського журналіста та супроводжуючих його осіб оштрафували за порушення карантинних обмежень.