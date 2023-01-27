Кіберфахівці Служби безпеки зупинили спробу російських хакерів зламати камери відеоспостереження в українських житлових комплексах, щоб збирати розвіддані про ситуацію в одному з прикордонних регіонів України. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті.

Крім того, хакерів цікавили адреси проживання українських правоохоронців та дані про можливе переміщення військової техніки. СБУ спрацювала на випередження і викрила окупантів.

До кібератаки причетне підконтрольне російським спецслужбам хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

СБУ попереджає, що такі атаки ворога можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі і періодично їх змінювати.