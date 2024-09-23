Коли обвинуваченому відмовили у виїзді до Польщі, він запропонував прикордоннику пачку купюр із 8400 євро

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок 52-річному Віталію Купріну, який пред’явив прикордонникам на пункті пропуску «Устилуг» підроблені документи про інвалідність, а коли йому відмовили у виїзді – запропонував 8400 євро хабара. За скоєне обвинуваченому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 18 вересня, інцидент на волинському пункті пропуску «Устилуг» стався 17 липня 2024 року. Близько 18:00 харківʼянин Віталій Купрін приїхав до кордону автомобілем Audi. Під час проходження контролю разом із паспортом він надав документи про інвалідність ІІІ групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. Втім, ці документи викликали сумніви у інспектора прикордонної служби. Коли ж обвинуваченому відмовили у виїзді за кордон, він поклав на стіл пачку купюр, в якій було 8400 євро, і сказав: «Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся».

У суді 52-річний харківʼянин щиро розкаявся.

Суддя Андрій Каліщук визнав Віталій Купрін винним за ч.1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) й призначив 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.